Waarpraatsje: Oan ’e skiere kant

DE JOUWER – It wie freed in hiel suterige dei en yn it wykein sille wy de sinne ek net in soad sjen.

Freedtenacht kin der in bui falle en op guon plakken sil damp ûntstean. Der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns waait in matige súdwestewyn. It wurdt 10 graden.

Sneon is it earst dizenich en letter kin it wat reine. Yn ’e middei is der kâns op in bui en miskien sjogge wy noch in glimp fan ’e sinne. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich. It sil in graad of 15 wurde.

Snein bliuwt it, sa goed as, drûch en de kâns op wat sinne is in bytsje grutter as sneon, mar in strieljende dei wurdt it net. By in matige súdwestewyn is it 16 graden.

Takomme wike liket it myld te wurden.

Jan Brinksma