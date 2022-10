Waarpraatsje: Noflik wykein

DE JOUWER – Nei in freed mei hiel hege temperatueren foar dizze tiid fan it jier, krije wy ek in noflik wykein.

Freedtenacht is de loft berûn en op guon plakken soe damp ûntstean kinne. Der stiet hast gjin wyn, mar by de kust lâns waait in matige sudeastewyn. It wurdt 10 graden.

Sneon kin is earst noch dampich wêze en letter soe der wat rein falle kinne, mar wis is dat noch net. Yn ’e middei is der ek kâns op wat sinne. De wyn komt út it easten oant súdeasten en is matich. Mei 17 oant 20 graden sil it wer hiel myld wêze.

Snein feroaret der hast neat oan it rêstige waar. By in matige súdwestewyn wurdt it in graad of 18. Der is oer it generaal wol in soad bewolking.

Takomme wike wurdt it minder myld en krije wy stadichoan temperaturen dy’t by it begjin fan ’e slachtmoanne passe.

Jan Brinksma