Waarpraatsje: Noflik hjerstwaar

DE JOUWER – It wie moandei noflik en rêstich hjerstwaar en tiisdei sil dat ek sa wêze.

Moandeitenacht is it frij helder en op guon plakken soe (wat) damp ûntstean kinne. De temperatuer leit tusken 6 en 10 graden. Der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns waait in matige súdwestewyn.

Tiisdei kin it earst noch wat dampich wêze, mar letter skynt de sinne ek flink. De wyn komt út it súdwesten en is matich. It wurdt in graad of 17.

Fan woansdei ôf nimt de kâns op reinwetter wer ta, mar in wiete boel sil it foarearst net wurde.

Jan Brinksma