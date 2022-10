Waarpraatsje: Noflik hjerstwaar

DE JOUWER – It wie tiisdei in hiel moaie hjerstdei en it waar fan woansdei sjocht der ek sa kreas út.

Tiisdeitenacht is it helder en op guon plakken kin it dampich wurde. By hast gjin wyn wurdt it 3 graden yn it noardeasten fan Fryslân en 7 graden by de kust lâns.

Woansdei kin it earst noch dampich wêze, mar letter skynt de sinne in soad. De sudewyn is swak, mar boppe de Iselmar en by de kust lâns matich. It wurdt 15 graden.

Fan tongersdei ôf skynt de sinne in hiel stik minder en de kâns op wat rein nimt ta.

Jan Brinksma