Waarpraatsje: Neisimmersk

DE JOUWER – It binne bysûndere dagen mei hiel hege temperaturen foar dizze tiid fan it jier. Freed wurdt it miskien wol 20 graden.

Tongersdeitenacht bliuwt it drûch en by in swakke oant matige sudewyn is it 11 graden.

Freed skynt de sinne geregeld. De matige wyn komt earst út it suden en letter út it súdwesten. Mei hast 20 graden is it tige myld foar ein oktober.

Yn it wykein sil it ek hiel noflik en drûch neisimmerwaar wêze.

Jan Brinksma