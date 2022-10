Waarpraatsje – Myld wykein

DE JOUWER – It wie freed einepikewaar en it wykein sjocht der ek net min út.

Freedtenacht is de loft berûn, mar in pear opklearringen binne net útsletten. De sudewyn is swak oant matich, mar by de kust lâns sa út en troch frij krêftich. Mei 11 graden is it myld.

Sneon is it earst oan ’e skiere kant en der falle in pear buien. Yn ’e middei binne der, nei alle gedachten, ek wat opklearringen. Der waait in matige súdwestewyn, by de kust lâns stiet in bytsje mear wyn. De temperatuer leit om de 16 graden hinne.

Snein sille wy de sinne net in soad sjen, mar by in swakke oant matige súdeastewyn wurdt it wol 17 graden. Der kin op guon plakken in bui falle.

Nij wike bliuwt it (tige) myld.

Jan Brinksma