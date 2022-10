Waarpraatsje: Myld, mylder myldst

DE JOUWER – It wie moandei in rûzige dei mei opklearringen en op guon plakken ek wat buien. It is dizze wike oan ’e skiere kant, mar it sil eltse dei mylder wurde. Wy geane rjochting de 20 graden.

Moandeitenacht kin der in bui falle en der stiet in matige, by de kust lâns frij krêftige, súdwestewyn. It wurdt 12 graden.

Tiisdei is der in soad bewolking, mar de sinne is sa út en troch ek te sjen. Der falle rûnom yn Fryslân in pear buien. De súdweste- letter sudewyn is matich, mar by de kust lâns earst noch frij krêftich. It wurdt in graad of 16.

Fan woansdei ôf sil it noch waarmer wurde.

Jan Brinksma