Waarpraatsje: Myld hjerstwaar

DE JOUWER – It wie tongersdei earst drûch, mar yn ’e middei sette it op in reinen. It bliuwt foarearst ritich, mar it is wol hiel myld foar dizze tiid fan it jier.

Tongersdeitenacht falle der in pear fikse buien, miskien wol mei tonger. Der stiet net in soad wyn en it wurdt 11 graden.

Freed kin der op guon plakken in bui falle en tonger is dêr net hielendal by útsletten, mar de sinne skynt ek geregeld. Mei 16 oant 19 graden is it hiel myld.

Yn it wykein is it, sa goad as, drûch en it bliuwt myld, ek yn ’e nachten.

Jan Brinksma