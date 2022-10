Waarpraatsje: Myld

DE JOUWER – Nei in skiere sneon wie it snein in fleurige dei mei sinne, mar ek in stûfe wyn.

Sneintenacht kin it sa út en troch wat reine. De súdeastewyn, letter sudewyn, is swak oant matich, mar by de kust lâns stiet wat mear wyn. Mei 11 graden is it yn mylde nacht.

Op moandei wurdt it mei 18 graden ek in mylde hjerstdei. Yn ’e moarntiid soe de sinne earst noch efkes skine kinne, mar de loft rekket al gau berûn en der falle in pear buien, Yn ’e middei kin it in skoft reine. De wyn komt út it suden oant súdwesten en is swak oant matich.

Op tiisdei en woansdei bliuwt it, sa goed as, drûch.

Jan Brinksma