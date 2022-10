Waarpraatsje: Moandei wat rein

DE JOUWER – Nei in kreas wykein krije wy moandei wer wat rein. Der is ek mear bewolking.

Sneintenacht is it frij helder. De sudewyn is swak oant matich, by de kust lâns sa út en troch frij krêftich. It kuollet ôf nei 7 graden.

Moandei skynt de sinne earst, mar geandewei rekket de loft berûn en yn ’e neimiddei kin it wat reine. De matige wyn rommet yn ’e rin fan ’e dei fan it súdwesten nei it noardwesten. By de kust lâns stiet oars wat mear wyn. De temperatuer leit om de 16 graden hinne.

Tiisdei en woansdei bliuwt it drûch.

Jan Brinksma