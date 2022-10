Waarpraatsje: Moai mar rûzich hjerstwaar

DE JOUWER – It wie tongersdei in prachtige hjerstdei en freed liket ek in moaie dei te wurden.

Tongersdeitenacht is it frij helder, mar wol rûzich. Der stiet in matige oant frij krêftige súdwestewyn en by de kust lâns in frij krêftige oant krêftige wyn. De temperatuer leit tusken 8 en 14 graden.

Freed wikselje bewolking en sinne inoar ôf. It bliuwt, nei alle gedachten, wol drûch. De súdwestewyn is matich oant frij krêftich, by de kust lâns krêftich oant hurd. Mei 17 graden is it oan ’e mylde kant.

Yn it wykein bliuwt it net hielendal drûch, mar min wurdt it net.

Jan Brinksma