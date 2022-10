Waarpraatsje: Kreaze moandei

DE JOUWER – It wie net iens in min wykein, al foelen der sneon noch wol flinke buien. It waar foar moandei sjocht der hiel goed út.

Sneintenacht klearret it flink op en by hast gjin wyn wurdt it 8 graden.

Moandei skynt de sinne in soad en der stiet net in soad wyn. It bliuwt de hiele dei drûch. Mei in graad of 18 is it noflik hjerstwaar.

Op tiisdei feroaret der net folle, mar der is dan wol wat mear bewolking.