Waarpraatsje: Hast simmerske temperatueren

DE JOUWER – It is op it stuit tige myld en it wurdt noch wat waarmer. De temperatuer is dizze wike ûngewoan heech.

Woansdeitenacht soe der in bui falle kinne en by in swakke oant matige sude- oant súdeastewyn is it 11 graden.

Tongersdei skynt de sinne earst, mar letter rekket de loft berûn. It bliuwt nei alle gedachten wol, sa goed as, drûch. De sude- oant súdeastewyn is matich en de temperatuer leit om de 18 graden hinne.

Freed liket it mei 20 graden wol hast simmer.

Jan Brinksma