Waarpraatsje: Freed ek net drûch

DE JOUWER – It wie in reinige tongersdei en freed bliuwt it ek net drûch. Kâld is it net.

Tongersdeitenacht kin it sa út en troch storeine en op guon plakken sil ek damp ûntstean. By hast gjin wyn en by de kust lâns in matige sudewyn wurdt it 10 graden.

Freed is it skier en it (sto)reint sa út en troch. Yn ’e moarntiid kin it ek noch dampich wêze. De swakke oant matige wyn komt út it suden en it sil 14 graden wurde.

Yn it wykein sjogge wy de sinne ek net in soad, mar mei 17 graden is it oan ’e mylde kant foar de tiid fan it jier.

Jan Brinksma