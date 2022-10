Volkskrant wit net wêr’t Fryslân en Grinslân lizze

Plaatsje: de Volkskrant

As jo yn Amsterdam sitte, is Noard-Nederlân grif einleas fier fuort. Hoe is oars te ferklearjen dat net ien de publikaasje fan it kaartsje opkeard dat hjoed yn de Volkskrant stie – in lanlike krante dy’t yn Amsterdam sit.

Op in kaartsje oer de útstjit fan stikstof stie yn Fryslân “Groningen” en yn Grinslân ‘Friesland”. Alle oare provinsjes hiene wol har korrekte Nederlânske namme. De redaksje fan de Volkskrant hat de flater yn de online-ferzje fan de kranten wilens oanpast.