Utstjoering tsjerketsjinsten op Omrop Fryslân giet yn 2023 troch

De Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân en Omrop Fryslân hawwe mei-inoar besletten om yn 2023 op sneintemoan om tsien oere ek wer tsjerketsjinsten út te stjoeren en dy om 12.00 oere nochris út te stjoeren.

Yn maart 2020, fuort nei de koroanaútbraak, waard it inisjatyf nommen en ûnderwilens kin fêststeld wurde dat it yn in ferlet foarsjocht, ek trochdat der yn ferpleech- en fersoargingstehuzen en troch minder mobile minsken nei de tsjinsten nei sjoen wurdt. Bûten Fryslân lûke se ek in protte minsken.

De útstjoeringen litte in grut ferskaat yn it hjoeddeiske tsjerklik libben sjen. It brûken fan it Frysk en sa no en dan Stellingwerfsk, Biltsk en Maleisk past by de meartalichheid sa’t Fryslân dy ken. It pleatslik en regionaal gearwurkjen fan ferskillende denominaasjes en gemeenten wurdt der ek troch stimulearre.

De kommende twa sneinen binne tsjinsten út Damwâld wei te sjen.