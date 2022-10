Undersyk oantal gefallen fan trein- en busútfal Arriva

Dit jier binne mear as tûzen treinritten fan en nei Ljouwert útfallen. Foaral op it spoar nei Grins gie it mis; dêr foelen oant en mei augustus mear as 500 treinritten út.

Yn 589 gefallen lei de skuld net by Arriva, sa berekkenen de ferfierder en Provinsje Fryslân nei fragen fan Omrop Zilt. Yn dy gefallen wie der wat mei de ynfrastruktuer, bygelyks in stikkene brêge of wiksel. By 474 ritten koe Arriva der wol wat oan dwaan, bygelyks by in stikkene trein. En it persoanielstekoart, útsein wannear’t dat slimmer wurdt troch heech syktefesom en/of koroana. Fanwege dat personielstekoart skaalde Arriva dit jier ek op ferskate trajekten de tsjinstregeling ôf. Dy ritten binne yn de sifers net meinommen, mei’t dy útfal fier foarôf oankundige waard.

Foaral op it trajekt tusken Ljouwert en Grins giet it faak mis: 298 sneltreinen en 280 stoptreinen foelen dit jier al út. Nei Harns foelen ek in protte treinen út, 237 kear. Tusken Ljouwert en Starum foelen 163 ritten út en op it trajekt nei Snits waarden 85 skrast. Yn totaal giet it yn de hiele provinsje om 1.063 útfallen treinen.

Arriva is yn Fryslân ek ferantwurdlik foar it busferfier. Dêr foelen ek ritten út: oant en mei augustus rieden yn de hiele provinsje 2.250 bussen net. Yn de measte gefallen leit de ferantwurdlikeheid by Arriva: 1.485 kear. Hast 400 fan dy ritten foelen op 3 juny út, doe’t it personiel it wurk dellein hie.

Besjoch sifers fan Arriva/Provinsje Fryslân mei in pear berekkeningen fan Omrop Zilt.

Boarne: Omrop Zilt

Grafyk fan Omrop Zilt: