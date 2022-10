Twahûndert skeameldings nei swiere ierdskok Grinslân

Sa’n twahûndert húshâldings yn Grinslân hawwe fan ‘t wykein in melding dien fan skea oan harren hûs as gefolch fan de ierdskok sneontemoarn. De skok mei in krêft fan 3,1 op ‘e skaal fan Richter is ien fan ‘e tsien swiersten dy’t it gebiet troffen hawwe. De skok waard folge troch in neiskok mei in krêft fan 1,2.

It episintrum lei by it doarp Wirdum, noardlik fan de stêd Grins. De measte meldings kamen út de wide omkriten fan dat doarp. Sân húshâldings hawwe te witten dien dat troch de nije skea harren hûs te ûnfeilich wurden is om deryn bliuwe te kinnen.