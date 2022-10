Twadde learstoel foar Sorbysk yn Dresden

Hauke Bartels (foto: Serbski Institut)

Wylst it Frysk oan de universiteiten stadichoan efterútbuorket, giet it goed mei de akademyske stúdzje fan it Sorbysk, de minderheidstaal út de East-Dútske streek de Lausitz. Yn oktober krige de universiteit fan Dresden in learstoel foar Sorbysk. Yn Leipzig bestie ek al ien.

De nije heechlearaar Sorbysk is Hauke Bartels, de direkteur fan it Serbski Institut yn Bautzen, dat te ferlykjen is mei de Fryske Akademy yn Ljouwert. Bartels sil yn dieltiid ûndersyk dwaan en kolleezjes jaan oan de Technische Universität Dresden. Hy jout kolleezjes Sorbysk foar studinten Slavyske talen, mar draacht ek by oan oare alfa- en gammastúdzjes, om safolle mooglik studinten mei it Sorbysk yn ‘e kunde komme te litten.

Hauke Bartels wurket al sûnt 2016 as direkteur fan it Serbski Institut en lit sjen dat jo as nijkommer ek in wichtige rol spylje kinne yn de stúdzje fan in lytse taal. Sels komt er út it Ammerlân, oan de grins mei East-Fryslân. Hy hat him de lêste jierren benammen dwaande hâlden mei it ûntwikkeljen fan digitale neislachwurken en kursussen foar it Sorbysk.