Stoomkursus keunst sjen yn Museum Belvédère

Sneon 8 en snein 9 oktober fan 14.00 oant 15.00 oere yn Museum Belvédère

Stoomkursus keunst sjen, keapje en sammelje troch Manuaele Klerkx, dy’t tegeare mei Oscar van Gelderen it boek Ontroerend goed – Van kunst kijken naar kunst kopen publisearre. Manuele Klerkx is bemiddeler foar keunstners en adviseur fan galeryen en musea.

It boek dat se mei Van Gelderen skreau, jout ynsjoch yn it galery- en feilingwêzen en toant op oansteklike wize oan dat it keapjen fan keunst net yngewikkeld en kostber hoecht te wêzen. Oanmelde kin fia lezingenartnoord@museumbelvedere.nl.

www.museumbelvedere.nl