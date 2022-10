Stichting Liet yntrodusearret evenemint ‘De Fryske Nije’

Stichting LIET komt dit jier mei in nij evenemint: De Fryske Nije. Jonge Fryske artysten dy’t op 8 desimber 2022 te sjen binne, hawwe allegear nije Fryske sjongteksten makke en op besteande of nije muzyk set. Dy opset hat gjin wedstriidelemint sa’t by it festival Liet wenst is. Mei De Fryske Nije wol LIET dit jier jong Frysk talint stimulearje, minsken dy’t in karriêre yn ’e popmuzyk ambiearje.

“Dit jier in oare kar. LIET stiet foar de befoardering fan it Frysktalige liet, it stimulearjen fan nij en kwalitatyf goed Frysktalich repertoire en it safolle mooglik opfieren dêrfan. Wy wolle as organisaasje safolle mooglik mei beide fuotten yn de Fryske muzykwrâld stean. No kieze we derfoar om de klam te lizzen op dizze wize de jonge generaasje te stimulearjen harren memmetaal te brûken yn de muzyk, dêr’t gjin muzykstyl by mijd wurdt”, neffens Gerard van der Veer, foarsitter van de stichting LIET. De Fryske Nije is lykwols gjin ferfanging fan Liet, it Fryske sjongfestival dat yn 2023 wer organisearre wurdt.

De earste nammen binne bekend. Boaz en Immen hawwe harren meiwurking tasein en sjogge nei de earste edysje fan De Fryske Nije út. De Baskyske band Merina Gris sil ek in optreden fersoargje. Sprutsenwurdkollektyf Dichtbij Leeuwarden en de Fryske artyst ZEA foarmje it programma oant no ta. De optredens sille foar in part yn in yntime omjouwing wêze, en foar in part op it grutte poadium fan Neushoorn yn Ljouwert.

De kaartferkeap is los en fia neushoorn.stager.nl/web/tickets/111195092 kinne nigethawwers kaarten oanskaffe. Troch de yntime opset is der in beheind tal plakken beskikber.