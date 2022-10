Stasjon Utert al lang ûnfeilich makke

Foto: Plysje Nederlân

In fêste groep fan likernôch hûndert minsken makket it sintraal stasjon fan Utert en omkriten al in skoft ûnfeilich. It giet om asylsikers út feilige lannen, East-Europeanen en junks, seit de plysje. De groep makket kabaal, bedriget foarbygongers en brûkt sels geweld.

Tongersdeitejûn hat de plysje foar it earst op grutte skaal yngrypt. Ferskate minsken hawwe in boete krige, oaren in ferbod om yn it stasjonsgebiet ta te hâlden. Tweintich minsken binne oanhâlden. De plysje fan Utert wol tenei stranger wêze foar minsken dy’t by it stasjon foar oerlêst soargje.