Smokende pubers: Dantumadiel lanlike koprinner

Nearne yn Nederlân smoke sa folle jongelju as yn Dantumadiel. Goed ien op de fiif jonge ynwenners stekt dêr op syn minst wykliks in sigaret op. Yn de gemeente Achtkarspelen wenje ek in protte smokende tolve- oant en mei sechtjinjierrigen, sa docht bliken út wiidweidich ûndersyk fan Independer.nl op basis fan data fan GGD’en en RIVM. Stoptober is de moanne dy’t just yn it teken fan it ophâlden mei smoken stiet.

Twa Fryske gemeenten yn lanlike top 5

Yn Dantumadiel smookt 20,8% fan de jongelju, wat delkomt op goed ien op de fiif jonge ynwenners. Dy tolve- oant en mei sechtjinjierrigen stekke wykliks of sels deistich in sigaret op. Nearne yn Nederlân is dat persintaazje sa heech. Achtkarspelen stiet ek yn ’e lanlike top fiif fan gemeenten mei – nei ferhâlding – de measte jonge smokers.

Dantumadiel (Fryslân): 20,8% fan de jongelju smookt geregeld Pekela (Grinslân): 18,3% fan de jongelju smookt geregeld Achtkarspelen (Fryslân): 18,2% fan de jongelju smookt geregeld Emmen (Drinte): 17,1% fan de jongelju smookt geregeld Veendam (Grinslân): 16,7% fan de jongelju smookt geregeld

Yn Ljouwert is it persintaazje in stik leger, dêr giet it om 10,3% fan de jongelju. Op de ûndersyksside is te sjen hoe’t it yn de rest fan Fryslân sit.

Foaral famkes gripe faker nei in sigaret

Mei de koroanakrisis is it tal deistich smokende tolve- oant en mei sechtjinjierrigen yn Nederlân mei hast 40% tanommen. Dat is opfallend, want yn de foargeande jierren wie just in weromgong te sjen. Under famkes is it smoken it slimst tanommen, sa docht út de lanlike sifers bliken. It oanpart deistich smokende famkes is mei de koroanakrisis mei 56,3% tanommen, ûnder de jonges giet dat om 25%.

De analyze is makke op basis fan sifers fan it RIVM en de GGD. It GGD-ûndersyk giet net by alle regio’s op gemeentenivo, mei’t der foldwaande dielnimmers west ha moatte foar in represintative stekproef. Yn sân Fryske gemeenten wie dat wol it gefal. Alve gemeenten binne dêrtroch net yn ’e ferliking meinommen.