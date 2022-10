Skouboargen faai troch hege gasrekkens

Foto: pixabay.com

Omtrint tachtich Nederlânske skouboargen, teaters en konsertgebouwen steane yn ‘e weef. De brune kin de hege gasrekkens skraach mear lûke. De behearders sykje rap om tydlike oplossings. Hja freegje de oerheid om stipe.

Teater Tivoli Vredenburg te Utert moat dit jier oardel miljoen euro oan gas en elektrysk betelje. Dat is hast fjouwer kear safolle as oars. It teater sil tenei de ljochten út dwaan as der gjin foarstellings binne. De termostaat yn it gebou giet ek twa graden omleech. Fierders wurde de kaartsjes djurder. Dat kin it lykwols net dwaan, sûnder jild fan ‘e oerheid strûpt it teater derûnder, seit direkteur Jeroen Bartelse.

It Konsertgebou yn Amsterdam besiket it op in oare wize. It is in âld gebou en de behearders wolle it better isolearje en sinnepanielen op it dak lizze om stroom op te wekken. It Konsertgebou moat fan ‘t jier in miljoen euro oan gas en elektrysk betelje, fiif kear safolle as oars.