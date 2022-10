Skjin Wetter 2022 yn teken fan mikroplestiks

Ferline wike sneon gie de seisde edysje fan Skjin Wetter 2022 fan start. Dizze wike romje mear as 2.000 frijwilligers op alderhande plakken yn Fryslân omtoarkjend ôffal yn en oan it wetter op. De Fryske Miljeufederaasje docht dat dit jier mei mear as 45 ferienigingen, organisaasjes, ûndernimmers, klups en de gastfrijheidssektor yn oparbeidzjen mei de gemeenten De Fryske Marren, Dantumadiel, Harns, Noardeast-Fryslân, It Hearrenfean, Smellingerlân en Waadhoeke. Oeral wurdt fan alles troch ynwenners en toeristen himmele. Skjin Wetter kriget stipe fan Wetterskip Fryslân. Alles en elkenien set him yn foar in goede kwaliteit fan it oerflaktewetter. Dat is fan grut belang foar minsken, bisten en planten.

Offal op it itensboard

Alle wiken krije we mikroplestiks – mei it gewicht fan in bankpas – yn ús iten. Smoargens en ôffal fan ’e dyk waait fuort en bedarret yn it wetter. In protte dêrfan streamt troch rioelen, beken, sleatten, grêften, marren, kanalen en rivieren nei see. Alle jieren wer komt 8 miljoen ton plestik yn de oseaan. Seewetter en sinneljocht brekke de grutte stikken plestik ôf oant it hiel lytse stikjes binne, mar fergean docht it net. Dy mikroplestiks komme yn ús iten en drinken. Se binne sa lyts dat wettersuveringsynstallaasjes se der net útfilterje kinne. Sa komt it by eintsjebeslút by ús op it itensboard. In Australyske universiteit hat útfûn dat in minske trochinoar wykliks 2.000 mikroplestikdieltjes opyt en -drinkt. Dat is sa’n fiif gram, it gewicht fan in pinpas!

Oftraap op ’e Jouwer

Yn De Fryske Marren waard de aksjewike Skjin Wetter op 8 oktober offisjeel iepene yn it sintrum fan De Jouwer troch wethâlder Luciënne Boelsma, bestjoerslid Frank Jorna fan Wetterskip Fryslân en jeugddykgraaf Merel Tesselaar. Dy krigen troch dûkers it earste stik ôffal, in terrasstoel oanbean. Dêrnei giene suppers fan Skjin mei Skries, kanoërs fan De Kanoniers Joure, scouts fan De Borgergroep en dûkers fan dûkferiening Moby Dick ûnder en op it wetter oan it opromjen. Nei ien moarnsskoft hiene se al mear as ien konter fol. It magneetfiskjen wie in grut sukses, dat dy dogge takomme jier graach wer mei. Yn dizze aksjewike dogge it Zeekadetkorps Lemmer, Brânwacht Langwar, Daltonskoalle Sint Joazef en it Zuyderzeelyceum Lemmer noch oan Skjin Wetter mei.

Teäterlessen

Njonken it himmeljen wurde yn Fryslân 35 teäterlessen jûn troch Teäter Smoar. Dat makket Wetterskip Fryslân mooglik. Ofrûn moandei begûn it op it Lauwers College yn Kollum. Op humoristyske wize learden se hokker omtoarkôffal iet meast foarkomt en hoefolle oft dêrfan yn see bedarret. “Der leit safolle plestik yn de oseaan as ot oerflak fan Dútslân en Frankryk byinoar!”, fertelde akteur Simon Spat. De learlingen fan klasse 2 makken in aardige gjalp om sok ôffal foar te kommen en se betochten hoe’t oare jongelju oantrune wurde kinne om it plestikprobleem op te lossen: se wurde útdage om in moanne lang gjin plestik te keapjen.

De foto op de thússide is fan Lemke Statema.