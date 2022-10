Sinteklaasfeest net langer Nederlânsk ymmaterieel erfskip

Doe’t it Sinteklaasfeest yn 2015 op ‘e list fan Nederlânsk ymmaterieel erfskip bedarre, wie dat grut nijs. De media berjochten der wiidweidich oer. Dat Sint en Pyt dizze simmer fan de list skrast binne, hat it nijs lykwols amper helle. Yn juny hat it Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland it feest syn status ûntnommen. Twa ferlykbere feesten: de Rotterdamske Krampus, Ouwe Sunderklaas op Teksel en Sint Piter yn Grou binne al op ‘e list bleaun.

Op ‘e list fan Nederlânsk ymmaterieel erfskip steane net-taastbere saken lykas brûkmen en feesten dy’t it fertsjinje om stipe en bewarre te bliuwen. Der komme geregeld nije saken by, lykas “de Fryske mienskip”.

It Nederlânske Kenniscentrum hat it Sinteklaasfeest skrast omdat it it net langer iens wie mei de tradisjonele Swarte Pyt. Om dy helper fan Sinteklaas is al in pear jier in protte te dwaan en in soad gemeenten, benammen yn de Rânestêd, hawwe Swarte Pyt troch oare helpers ferfongen. De NOS, dy’t de lanlike yntocht fan Sinteklaas fersoarget, docht dat ek.

Hoe’t it komt dat it skrassen fan Sinteklaas en Swarte Pyt fan de list dizze simmer sa’n bytsje omtinken krige hat en nei alle gedachten in soad minsken ûntgien is, is min út te meitsjen. Faaks hawwe koroane, de Russysk-Oekraynske oarloch en de gaspriis it nijs wat fuorttreaun.

Mear oer it beslút is hjir te finen.