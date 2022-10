Ryksjild út Erfgoed Deal foar Frysk greppellân

Greppellân is goed foar floara en fauna, kin bydrage oan it oplossen fan klimaatproblemen én is kultuerhistoarysk weardefol. Troch in útkearing fan de lanlike Erfgoed Deal kin no goed 240 hektare greppellân yn oparbeidzjen mei boeren opknapt en beholden wurde. Mei de útkearing fan € 353.000 rjochtet it projekt Greppelland, van blinde vlek naar nieuwe toekomst him earst op twa gebieten: ien yn it klaaigreidegebiet Baarderadiel en ien yn it feangreidegebiet De Deelen.

Ald kultuerlânskiplik weardefol greppellân wurdt krap. Undersyk befêstiget dat greppellân mear boaiemlibben hat as gongber gerslân, fan mear wearde is foar de floara en ek foar greidefûgels. Ald greppel- en gerslân nimt ek mear CO2 op, en der wurde hegere grûnwetterstannen yn berikt – mei in posityf effekt op boaiemdelgong en CO2-útstjit yn ’e feangreiden – én greppels ferbetterje de oan- en ôffier en it opheinen fan wetter by ekstreme waarsomstannichheden.

Reden genôch om sunich op it restearjende greppellân te wêzen. Dochs kriget it te min omtinken. Bosken binne wol beskerme, mar âld krûderyk greppellân net. Deputearre Fokkinga is dêrom bliid mei de stipe út ’e Erfgoed Deal: “Dy stipe jout in prachtige ympuls om erfgoed yn ús lanlik gebiet te brûken foar de opjeften foar bioferskaat en klimaat, mar ek as stipe foar de Fryske boer dy’t dat beheare moat.”

It opknappen en/of behâlden fan greppellân hâldt ferlies oan ynkommen en fermogen foar de boer yn. Op dat punt moat dus wol in oplossing fûn wurde. Krekt dêr sil dit projekt mei teset. Der wurdt in metodyk ûntwikkele om it ferlies te kompensearjen, sadat greppellân wer takomst hat. Yn twa yntegrale gebietsprosessen – ien yn Baarderadiel en ien yn Aldeboarn-De Deelen – wurde saneamde ‘dûbeldoelgrûnen’ realisearre. Dat binne grûnen dy’t net allinnich in produksjedoel tsjinje, mar ek oare, hjirboppe neamde doelen.

Mei-inoar wurdt rûchwei 180 hektare greppellân opknapt of op ‘en nij oanlein en 60 hektare beholden. It projekt is yntsjinne troch de provinsje Fryslân yn oparbeidzjen mei belutsenen by de beide gebietsûntwikkelings. It projekt wurdt stipe troch Wetterskip Fryslân yn it ramt fan it feangreideprogramma en troch de gemeente Ljouwert yn it ramt fan it oparbeidzjen yn Greidhoeke Plus, dat tawurkje wol nei in mear natuerynklusive regio.

Mear ynformaasje is te finen op: https://www.fryslan.frl/ruimtelijkekwaliteit.