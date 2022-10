Rutte is wer in wichtich dokumint kwyt

Foto: Michael Fousert (Unsplash)

De premier fan Nederlân, Mark Rutte, hat dit kear net sein dat er der “geen aktieve herinnering” oan hie, mar hy liket al wer in wichtich dokumint kwyt te wêzen. It giet no om in memo oer in petear tusken de top fan it ministearje fan ekonomyske saken en de direksje fan Shell. Dêr stiet yn dat Shell útstelt om ierdskokskea mar foar leaf te nimmen en de gaswinning troch te setten. Om’t Rutte it dokumint net fine kin, freget er him ôf oft it wol bestiet. Dat sei er hjoed tsjin de parlemintêre enkêtekommisje foar de gaswinning.