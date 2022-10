Rishi Sunak wurdt nije premier fan it Feriene Keninkryk

Earder minister fan Finânsjes Rishi Sunak wurdt de nije lieder fan de Britske Konservative Partij. Dêrmei folget er automatysk Liz Truss op as premier fan it Feriene Keninkryk. Syn iennige rivaal, Penny Mordaunt, luts har op it lêste momint werom, berjochtsje Britske media. Mordaunt hat har stipe foar Sunak útsprutsen.

Yn in earste reaksje siet de foarsitter fan de Konservative Partij dat it no tiid is om in ienheid te foarmjen en dat alle leden efter Sunak steane. “De tiid fan ynterne diskusjes is no oer. En ûnder lieding fan Rishi Sunak bin ik wis dat wy de problemen mei it Britske folk oanpakke kinne.”

De 42-jierrige Sunak, berne yn Southampton mei âlden fan Yndiaaske komôf, is de earste Britske premier dy’t it hindoeïsme oanhinget. Hy is ek de earste premier mei in kleurke. Nei alle gedachten wurdt er hjoed troch kening Charles ta premier beneamd. Om gading te meitsjen nei it liederskip fan de partij, moast in kandidaat moandei foar 15.00 oere Nederlânske tiid de stipe fan op syn minst hûndert partijgenoaten yn it Legerhûs hawwe. Sunak hie neffens de BBC 193 Konservative parlemintariërs efter him krigen. Syn rivaal Penny Mordaunt bleau stykjen op krapoan tritich stipebetsjûgingen. Hja luts har foar 15.00 oere werom. Earjuster luts âld-premier Boris Johnson him al werom út de striid, noch foar’t er him offisjeel kandidaat steld hie.

Sunak is mei syn 42 jier de jongste premier yn goed twahûndert jier tiid. Mei in rûze famyljefermogen fan 850 miljoen euro wurdt er de rykste premier dy’t de Britten ea hân hawwe. Hy is leauwich en stuts yn syn foarige baan as minister fan Finânsjes Divali-ljochtsjes oan foar syn amtswente op Downing Street 11.