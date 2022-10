Ried fan de Fryske Beweging yn aksje?

Op 27 oktober wie yn Marsum in gearkomste fan de Ried fan de Fryske Beweging, de saneamde Grutte Ried. Dêr komme fertsjintwurdigers fan de oansletten organisaasjes yn byinoar. Yn april fan dit jier is besletten om te ûndersykjen, wêr’t it mei de Ried hinne moat. De útkomsten fan it ûndersyk binne yn in konsept-beliedsplan 2023-2027 opnommen. Sa’t it heart by de Fryske Beweging gie de presintaasje net folslein sûnder diskusje.

Yn de missy fan de Ried kin elts him wol fine. De Ried fan de Fryske Beweging wol de lykberjochtiging, lykweardigens en sichtberens fan de Fryske taal en kultuer befoarderje. Mei de klam op de Fryske taal. It bestoer fan de bewegingsried freget him lykwols ôf, oft de Ried wol in aksjegroep of tsjinbeweging wêze moat. Dat stânpunt jout opskuor. In gearfetting fan de diskusje: “De Ried moat de mooglikheid ta aksje net perfoarst útslúte. Oars kinst fuortendaliks wol ophâlde!” De nije ynterim-foarsitter Reinder Reitsma lêst foar út it beliedsplan en telt de passaazjes, dêr’t it wurd ‘aksje’ yn foar komt. En dat binne der nochal wat. Reitsma slút aksje yn alle gefallen net út. Mar soks moat net allinnich fan de Ried útgean. De organisaasjes moatte it mei-inoar dwaan.

Sytze Hiemstra pleitet derfoar om yn de nije struktuer in juridyske kommisje yn te stellen. De foarige kear dat it besocht waard, kaam it net goed fan ’e grûn trochdat de ûndersyksfraach net goedernôch wie. Dat kin in stik better. Mar úteinliks is neffens Hiemstra it kaaiwurd ‘autonomy’. Dat is neffens him de iennige manier om it Frysk ûnderwiis wer op it goede spoar te krijen. Earder wiene de folsleine Provinsjale Steaten derfoar om yn te setten op kulturele autonomy. Dêr soe de provinsje no wer op ferge wurde moatte. It kin no noch meinommen wurde yn de ûnderhannelingen oer de nije Bestjoersôfspraak Fryske Taal & Kultuer (BFTK).

Kees van der Beek (Frysk Boun om utens) wiist derop dat Ried wol hiel fier fan de man yn de strjitte ôfstiet. Der wurdt wol praat oer kommunikaasje, mar sprekt dat de gewoane Friezen wol oan? Hy kriget byfal fan Seye Brinkman (Jongfryske Mienskip). Dy fynt dat bewustwurding yn it lyts begjinne moat. Troch út en troch wat te stikeljen setst minsken oan it tinken.

Bruno Rummler (Slach by Warns) hat noch nea earder by in Grutte Ried west. Hy fynt de diskusje nijsgjirrich en sjocht wol mooglikheden om de Ried mear yn beweging te setten. As ‘nijkommer’ is er wol benijd nei wat der earder allegear dien is om de doelen te berikken. Wat is net slagge en wat wurket goed? Dêr soe de Ried nochris goed nei sjen moatte. Hy wol dêr graach oer mei tinke. Oare nijkommers biede har dêr ek foar oan.

Oanpassingen yn it beliedsplan sille noch makke wurde. Oant Sinteklaas is der noch tiid om te reagearjen op it konsept-beleidsplan. Dan giet de Ried fierder mei de útwurking. Der is nei de diskusje dizze jûn wer genôch bepraat om yn aksjes om te setten!