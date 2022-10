Priuw de keunst

Op ferskate plakken yn Fryslân binne wol uteringen fan keunst te sjen, bygelyks yn musea of ateliers en faak dan mei tydlike mar ek wol permaninte útstallingen. Alle jierren, benammen simmerdeis, wurde der ek wol grutte of lytsere keunstrûten organisearre.

Yn it wykein fan 22-23 oktober wie der wer sa’n soarte fan evenemint yn Terherne mei in soad besikers sawol op sneon as snein. Lokkich wie it waar bêst genoch. De kombinaasje fan in prachtich wetterdoarp en aktiviteiten foar in part binnen-, mar ek bûtendoar, benammen yn it sintrum, kin in wier plezier wêze foar de leafhawwers.

Net allinnich wiene der op sa’n 35 plakken ien of mear foarmen fan keunst te sjen lykas skilderijen, fotografy, boektearkeunst en wurken mei tekstyl, glês, keramiek, mar ek op ferskate plakken wie der ferdivedaasje mei foarstellingen fan muzyk, teäter, spultsjes foar bern en in kulinêre rûte troch it sintrum.

Sintraal yn it doarp stie dit jier in ynformatiesintrum, mar men koe eins oeral wol folders krije mei alle gaadlike ynformaasje en in dúdlike plattegrûn. Der wiene ek fasiliteiten om in fyts of wettertaksy fergees te brûken.

Goed organisearre troch in team fan Terhernsters en dat yn de wynmoanne! Dat is fansels allinne mooglik troch de ynset fan frijwilligers, freonen fan en sponsors en fansels alle dielnimmers, hoareka mar ek de gemeente.

Moai is de slachsin fan de organisaasje: “It doel fan de keunst is úteinlik in soad wille te jaan.” Neffens my is dat is goed slagge.

Ynformaasje oer it programma 2023 is fia de site www.proefdekunst.nl te krijen en men kin jinsels opjaan om mei te dwaan oan de eksposysjes yn takomme jier en wol fan jannewaris 2023 ôf fia info@proefdekunst.nl.

Matthijs Verkuijl