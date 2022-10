Plan foar bestriding útlânske plante- en bistesoarten

De oerheden yn Fryslân sille mei-inoar ynvasive eksoaten oanpakke. It giet om fluch groeiende útlânske plante- en bistesoarten dy’t de besteande natuer en it bioferskaat bedriigje. Deputearre Steaten hawwe de Beliedsnotysje Invasive Eksoaten Fryslân fêststeld. Dêr stiet yn hoe’t se dy eksoaten bestride wolle.

Troch minsklike aktiviteiten binne de eksoaten út oare wrâlddielen wei yn ús lân telâne kommen. De klimaatferoaring soarget der ek foar dat soarten dy’t fan natuere net yn Europa foarkomme har hieltyd better yn Fryslân thúsfiele.

Foarbylden

Foarbylden fan soarten dy’t neffens de Europeeske Uny foar natuerdoelen gau ferdylge wurde kinne en moatte binne de Aziatyske hoarnbij, de treurmaina (in prottereftige) en de waskbear. De ekonomy en ús folkssûnens kinne ek reden wêze foar yngripen. Tink oan it galleblêd dat wettergongen blokkearret, de muskusrôt dy’t diken fernielt en de grutte beareklau dy’t brânwûnen feroarsaket.

Provinsjes steane net allinnich yn de oanpak fan ynvasive eksoaten. Wetterskippen (fanwegen wetterplanten, muskusrôt, beverrôt) en gemeenten (om planten yn dykbermen en iepenbier grien) wurkje mei, lykas behearders fan natuergebieten, Rykswettersteat en ProRail.

Maatwurk

De eksoaten wurde op trije manieren oanpakt: troch previnsje, folsleine bestriding en troch beheining fan de fersprieding. De bestriding moat te dwaan en te beteljen wêze en is dêrom maatwurk, seit deputearre Douwe Hoogland. “Fan de iene soarte kinne wy noch ôfkomme, de oare is allinne te behearskjen. Wat earder wy derby binne, wat makliker en goedkeaper de bestriding giet.” Dêrom is it wichtich dat oerheden yntiids op ’e hichte binne fan nije net-winske populaasjes.

“Noch better is it fansels om de yntroduksje fan eksoaten foar te kommen”, is Hoogland fan betinken. “Wa’t in skyldpodsje, in tropyske fisk of in akwariumplant yn de frije natuer efterlit, beseft faak net wat de gefolgen binne.” Dêr wol it kolleezje fan Deduputearre Steaten mei in foarljochtingskampanje op wize.