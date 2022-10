Oprop: nominearje guons foar de Biltske kultuerpriis

Wa moat dit jier de Biltske kultuerpriis krije? De stifting Bildts aigene, dy’t de priis alle jierren útrikt, sit te springen om nominaasjes. De ôfrûne twa jier is de priis om ‘e koroanagoarre net oan ien takend en dit jier binne der hast gjin minsken of groepen nominearre.

De priis is ornearre foar ien dy’t op kultureel mêd in protte foar de kultuer op it Bilt út ‘e wei set hat. De priis kin oan in persoan jûn wurde, mar ek oan in groep minsken. Hy bestiet út in oarkonde en in bedrach fan fiifhûndert euro.

Nominaasjes kinne oant en mei kommende snein 16 oktober ynstjoerd wurde nei bildtsekultuurpriis@bildtsaigene.nl.

Mear ynformaasje fine jo op:

https://bildtsaigene.nl/nomineer-deuze-week-nag-foor-de-bildtse-kultuurpriis/