Oktober is Moanne fan de Skiednis yn it Frysk Museum

Oktober is de Moanne fan de Skiednis, it grutste skiednisevenemint fan Nederlân. Troch ferskate musea, biblioteken, boekhannels, argiven en oare kulturele ynstellingen wurde mear as 500 aktiviteiten troch it hiele lân organisearre. Oan ’e hân fan it tema ‘Wat in ramp!’ organisearret it Frysk Museum yn oktober kolleezjes, rûnliedingen en in stedskuier. Mear ynformaasje is te finen op friesmuseum.nl/maandvandegeschiedenis.

Mata Hari-wykein

Yn ’e Kanon fan Nederlân steane ferhalen dy’t in wichtige rol spile hawwe by de skiednis fan Nederlân sintraal. It ferhaal fan de ferneamde Mata Hari is dêr ien fan. Yn it wykein fan sneon 22 en snein 23 oktober organisearret it museum dêrom twa aktiviteiten.

Op sneontemiddei 22 oktober kin men meikuierje mei Henk Leutscher, museum- en stedsgids by A Guide to Ljouwert. Dan binne it dûnskostúm fan Mata Hari te sjen én de ferskillende lokaasjes yn Nederlân dy’t foar har wichtich wiene.

Op sneintemiddei 23 oktober fertelle Angela Dekker en Jessica Voeten oer de opkomst en ûndergong fan de fassinearjende Friezinne. Mei har eksoatyske dûnskeunst en har net te wjersteane persoanlikheid waard se ferneamd by de Europeeske beau-monde. Yn in duokolleezje litte de auteurs nij ljocht skine op har rol yn ’e Twadde Wrâldoarloch.

Kaarten binne te keap fia friesmuseum.nl/tickets.