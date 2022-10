Nominearren foar Noorderkroon Awards bekend

De nominearren foar de Noorderkroon Awards binne bekend. Der binne sân kategoryen, allegear mei trije kânshawwers: fan jong talint oant profesjonele makkers. De winners wurde buorkundich makke by it Noardlik Filmfestival, dat fan 9 oant en mei 13 novimber holden wurdt yn Ljouwert.

De Noorderkroon – en de byhearrende priisútrikking – is it ûnderdiel fan it festival dat filmmakkers út de noardlike regio in poadium biedt. “Der bart in hiel soad op it mêd fan film. Dat wolle wy graach oan it publyk sjen litte om sa de noardlike makkers yn ’e skynwerpers te setten”, seit programmeur Loes Brinkman. In grut part fan de hast fyftich ynstjoeringen is op it filmfestival yn Ljouwert te sjen. It folsleine skema is te finen op www.noordelijkfilmfestival.nl.

In saakkundige, trijekoppige sjuery wiist yn alle kategoryen in winner oan. Ynstjoeringen wurde beoardiele op kwaliteit, orizjinaliteit, aktualiteit en kreativiteit. It is foar de njoggende kear dat de Noorderkroon Awards útrikt wurde.

De nominearren yn de ûnderskate kategoryen binne:

Bêste spylfilm

– Vaders & Zonen fan Jörgen Scholtens

– Strijder fan Camiel Schouwenaar

– Waddenzeevolk fan Koos Buist

Bêste lange dokumintêre

– ANS fan Jasper Huizinga en Lotte Veltman

– Blazen in Vuur fan Chris Frieswijk

– Liefsteling fan Eva van Barneveld

Bêste koarte fiksje

– Closet Clouds fan Antonia Rehnen

– Le Pain fan Pepijn Tebrunsvelt

– Vlucht fan Frank Hartman

Bêste koarte dokumintêre

– Gedragen door de wind fan Merel Musch

– Lage tonen brede groeven fan Chris Frieswijk

– Ich Flüstere mir zu fan Jelte van Lente & Hanne van der Velde

Bêste studintefilm

– A Pay for Public fan Vida Kasaei & Amir Komelizadeh

– Between Summits fan Ilse Lavell & Roeland Wendel

– Het pad van Sien fan Karim Ouri

Bêste amateurfilm

– Gustav & Grace fan Lucas Boerwinkel

– Humid fan Ida Boxem

– Taoism fan Mats Kribben