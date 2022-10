Noard-Ierske skriuwer Brian McGilloway te gast by Skiuwerswykein

It boek The last crossing fan de Noard-Ierske skriuwer Brian McGilloway is oerset yn it Frysk troch Ammerins Moss-deBoer. It Fryske boek hat de titel De lêste oerstek. De skriuwer McGilloway fan Derry wie freed te gast op Nij Allardseach yn Bakkefean by it Skriuwerswykein fan it Skriuwersboun.

Mei skriuwer en oersetster waard praat oer harren bining mei Noard-Ierlân, oer it plak fan de problemen yn it wurk fan McGilloway, oer de kar foar in spannend boek mei maatskiplike djipgong. Fragen dy’t oan ’e oarder kamen wiene wat de bining mei de regio foar de skriuwer en lêzer betsjut en wat de literatuer moat mei in ferdielde regio fol minsken dy’t inoar skeind hawwe.

De lêste oerstek wurdt útjûn troch Elikser. Sjoch foar mear ynformaasje op www.elikser.nl.