Nederlânske wet stiet no gjin nije koroanabeheinings ta: Keamer bepraat moolkheid dêrta

Boarne: Unsplash

As de koroanakrupsje wer oanboazet, kin it Nederlânske regear gjin ferboaden en ferplichtings ynsette om foar te kommen dat it firus wreidet. Der is op ‘t heden gjin wet dy’t soks moolk makket en it regear kin gjin needwetten mear brûke, no’t de goarre al twa jier lang yn it lân is. In rjochter soe sokke needregels fuort ûnjildich ferklearje.

Minister fan folkssûnens Ernst Kuipers wol dat der in wet komt dy’t him it foech jout om by in nije goarre in mannich saken te ferplichtsjen of te ferbieden. It ferplichtsjen fan ûnderlinge ôfstân tusken minsken, it ferplichtsjen fan it foarbinen fan mûlkapkes, in karantêneferplichting en in ferbod op grutte eveneminten soene dêrby hearre moatte. In bewiis fan yninting om earne ta’n yn te kommen hoecht der om Kuipers net by te hearren.

De Twadde Keamer praat hjoed oer de wetswiziging. It giet derom hokker maatregels oft derby hearre, wa’t útmakket oft der sprake is fan in goarre en wat it foech fan de Earste Keamer wêze moat. De opposysjepartijen GrienLinks, PvdA en JA21 wolle dat de Earste Keamer it lêste wurd kriget oer elke koroanamaatregel.