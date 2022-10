Nederlanners yn Frankryk yn problemen troch tekoart oan brânje

Nederlanners dy’t troch Frankryk reizgje, komme yn ’e problemen troch tekoart oan brânje, feroarsake troch stakingen by raffinaderijen. Dat seit de ANWB, nei’t dy hieltyd mear meldingen kriget fan minsken dy’t stilstean. Benammen oan de grutte sneldiken sitte in protte tankstasjons sûnder brânje.

Sneon wiene der tsientallen meldingen út it noarden fan Frankryk, dêr’t it tekoart as earste tasloech. Mar no’t ek yn ’e rest fan it lân hieltyd minder disel, lpg en benzine beskikber is, komme der út alle parten fan Frankryk meldingen fan Nederlanners dy’t sûnder brânje stilstean. Om hoefolle minsken it krekt giet, is noch net dúdlik, mei’t eksakte sifers noch ûntbrekke. De ANWB advisearret minsken dy’t dochs troch Frankryk reizgje moatte, om yn elts gefal de tank oan ’e grins fol te smiten. “Tank yn Lúksemburch of België. Lit it der yn Frankryk net op oankomme en tank – as it kin – dêr ek fol.”

Ekstra beheiningen

Nederlanners dy’t yn ’e problemen komme troch in lege tank, hawwe ek te krijen mei beheiningen by de Frânske bergingsbedriuwen. “Dy hawwe ek lêst fan it tekoart oan brânje, en dêrtroch komme se allinnich noch foar ûnfeilige situaasjes de sneldiken lâns”, leit de ANWB út. It brânjetekoart wurdt feroarsake troch stakingen by it personiel fan in stikmannich grutte rafinaderijen yn Frankryk. It fakbûn easket in leansferheging fanwege de winsten dy’t troch oaljegiganten TotalEnergies en it Amerikaanske ExxonMobil boekt wurde. Troch de stakingen is de Frânske brânstofproduksje mei sa’n sechtich persint tebekrûn, docht út berekkeningen fan parseburo Reuters bliken. Sûnt snein hat yn elts gefal in tredde fan alle tankstasjons yn Frankryk lêst fan in tekoart oan ien of ferskate brânstoffen.

TotalEnergies wol moandei oan earder te hâlden salarisûnderhannelingen begjinne. By ExxonMobil binne de ûnderhannelingen al in wykmannich geande.