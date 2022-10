Natuer- en miljeu-organisaasjes matich posityf oer advys Remkes

Natuur & Milieu, Natuurmonumenten, Milieudefensie, LandschappenNL, de Natuur en Milieufederaties, Vogelbescherming Nederland, SoortenNL en Wereld Natuur Fonds binne bliid dat Remkes konsistint is mei syn eardere befining om de needsaaklike aksjes te ûndernimmen foar it ophelpen fan de natuer. Se sitte lykwols oer it tiidpaad fan no nei 2030 yn, omdat troch tuskentiidske mjitmominten romte ûntstean kin om de doelen út te stellen. It eventueel útwurkjen yn in lânbouakkoart kin ek opûnthâld feroarsaakje.

Omdat it stikstofprobleem foar de natuer sa ferskriklike grut is, is alle opûnthâld desastreus. Wetlike ferankering fan it reduksjedoel moat sa gau mooglik. As de saak no werklik oanpakt wurdt is der hoop dat de natuer yn Nederlân noch te rêden is, neffens de natuerorganisaasjes.

“De FMF kin net wachtsje om yn Fryslân oan ’e slach te gean. It is twa foar tolven foar de natuer”, seit Hans van der Werf, direkteur fan de Fryske Miljeufederaasje.

De natuer- en miljeu-organisaasjes stjoerden yn july al in brief nei de eardere minister Staghouwer mei oanbefellingen om perspektyf foar in takomstbestindige lânbou te jaan. Dy is hjir te lêzen: https://www.natuurenmilieufederaties.nl/nieuws/natuur-en-milieuorganisaties-doen-aanbevelingen-om-uit-stikstofcrisis-te-komen/