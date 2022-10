Midsiuwske figueren komme by nacht ta libben yn it Frysk Museum

Op freedtejûn 14 oktober feroaret it Frysk Museum yn in feestlik festivalterrein foar jong en âld. Krúsfarders, frije Friezen, trûbadoers, jonkfrouwen, pestlijers en de beruchte Grutte Pier. Mei de Coole Kidsnacht 2022 komme se allegear ta libben.

Mei in wiidweidich aktiviteiteprogramma wurdt it yn it museum spannend – yn it bysûnder foar húshâldingen. Dy kinne op ’e syk gean nei de midsiuwske figueren yn ’e útstalling Frijheid, Fjochterij, Fagefjoer by in spannende foksejacht. Der kinne fabelbisten yn in midsiuwsk wurkatelier makke wurde of men kin jinsels fotografearje litte as in ridder troch teäterfoarmjouwers en fotografen Vida en Amir. En genietsje fan in ekstra lekker – mar net sa sûn – miel en in sliepferskeskonsert yn bernekafee De Doorzakkertjes. Kaarten binne te reservearjen fia friesmuseum.nl/tickets.

Coole Kidsnacht 2022

De festiviteit is in inisjatyf fan de Fryske Museumfederaasje. Ferskate musea troch hiel Fryslân iepenje, spesjaal foar famyljes mei bern, yn ’e jûn fan 14 oktober de doarren. It folsleine programma is te finen op museum.frl/coolekidsnacht.

Frijheid, Fjochterij, Fagefjoer wurdt mei mooglik makke troch it Mondriaan Fûns (it publike stimulearringsfûns foar byldzjende keunst en kultureel erfgoed), Prins Bernard Kultuerfûns, Provinsje Fryslân, Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting, Leeuwarder Ondernemerfonds, Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis en het Old Burger Weeshuis.