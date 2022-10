Michael Schaap ûndersiket de midsiuwske Fries yn nije podcast

Hoe kin it dat der net folle bekend is oer de midsiuwske Friezen? En wêrom is der net folle út dy tiid bewarre bleaun oer Fryslân? Spesjaal foar de útstalling Frijheid, Fjochterij, Fagefjoer is presintator Michael Schaap op ûndersyk gien. Yn de tweintich minuten duorjende podcast, dy’t Schaap yn opdracht fan it Frysk Museum makke, heart men oer de gewelddiedige maatskippij fol skeel dêr’t de Friezen yn libben. Mar ek it eigensinnige uterlik fan de Friezen en de krústochten dêr’t se fanatyk oan meidiene, wurde bepraat. De podcast is te beharkjen fia ferskate podcastapps en op friesmuseum.nl/podcast.

De eigensinnige, ymposante en wolfarrende Friezen wiene ynternasjonaal ferneamd (of berucht) yn ’e Midsiuwen. De Italiaanske dichter Dante Alighieri brûkte de Friezen yn syn magnum opus La divina commedia (1307-1321) as ienheidsmjitte om de reuseftige Giganten te beskriuwen. “Trije Friezen opinoar klommen, (hiene) net (folstien)”.

Mar in protte kennis oer dy tiid liket ferlern gien te wêzen. Hoe seach de Fries derút? Wat witte we oer de gewelddiedige maatskippij fol skeel tusken minsken? Wêrom namen Friezen manmachtich ‘it krús oan’ en sleaten se harren by krústochten oan? En ynformaasje is net it iennige dat ferlern gien is. Fan de hûnderten tsjerken, kleasters en stinzen bleaune mar ien kleaster en ien stins bewarre. Hoe kin dat?

Michael Schaap ûndersiket dy fragen en mear, mei Diana Spiekhout, konservator fan de útstalling, en Hans Mol, heechlearaar mjirkes Fryske midsiuwske skiednis.

Oer Michael Schaap

Michael Schaap is dokumintêremakker, programmamakker en regisseur. Hy is ûnder oare bekend fan dokumintêre De Viagraman (2009) en de searje De Hokjesman (2013). Yn De Hokjesman gie Schaap op antropologyske syktocht nei subkultueren yn Nederlân. De searje waard nominearre foar de Sulveren Nipkowskiif yn 2016.

De podcast waard makke troch:

Presintaasje en rezjy: Michael Schaap

Montaazje: Alexander Weeber

Mei tank oan: Hans Mol en Diana Spiekhout

