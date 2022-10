Meidwaan oan de Nasjonale Foarlêslunsj

Dit jier organisearret de Lêskoalysje wer in Nasjonale Foarlêslunsj op Nasjonale Aldereindei. Dy dei falt dit jier op freed 7 oktober.

Ta gelegenheid fan de tsiende edysje fan de Nasjonale Foarlêslunsj binne der diskear mar leafst trije auteurs dy’t in spesjaal ferhaal skreaun hawwe; Bart Chabot, Marion Bloem en Kader Abdolah. De ferhalen binne yn gearwurking mei de Afûk ek wer beskikber yn it Frysk.

De Fryske ferhalen binne by de Afûk op te freegjen foar in foarlêsaktiviteit. Mear ynformaasje oer de Nasjonale Foarlêslunsh is hjir te finen.