Lula Da Silva wint ferkiezingen yn Brazilië

De Braziliaanske ferkiezingen binne yn in kampreed einige yn in krappe oerwinning foar de linkse kandidaat Lula Da Silva. Hy krige krekt gjin 51 persint fan de stimmen, in fraksje mear as sittend presidint Bolsonaro. Lula-oanhingers giene út de skroeven de diken op, wylst de efterban fan Bolsonaro teloarsteld reagearret.

Lula, dy’t nei twa regearterminen om korrupsje de sel yn gie, spruts yn in earste reaksje tsjin syn oanhingers fan in “politike weropstanning”. “Hja hawwe besocht my libben te begraven, mar hjir stean ik. Wy sizze dat wrâld dat Brazilië werom is. Us lân is te grut om in paria yn ’e wrâld te wêzen.”

Neffens Lula hawwe syn lânslju keazen foar “mear demokrasy, net minder; mear sosjale kohesy, net minder; mear respekt en begryp, net minder”. Hy sei dernei stribje te sillen om de ferdieldheid yn it lân tsjin te gean. “Net ien wol yn in lân wenje dat hieltyd yn ûnmin libbet.” Hy ûnthjitte ek om de honger yn it lân te bestriden en ûntbosking fan it Amazônereinwâld tsjin te gean.

Bolsonaro hat noch net op de útkomst reagearre. Trije oeren nei’t de útslach bekend wie, giene de ljochten yn it presidinsjeel paleis út sûnder dat er syn ferlies tajûn hie of sels mar kommentaar op it resultaat jûn hie. Foar de ferkiezingen sei de presidint geregeld dat in ferlies foar him allinnich troch kiesfraude komme kinne soe. Mei spanning wurdt dêrom no wachte op hoe’t er syn ferlies opnimt.