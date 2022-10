Ljouwert Dinostêd yn ’e hjerstfakânsje

Yn ’e hjerstfakânsje is Ljouwert dit jier Dinostêd. Der binne nammentlik twa dino-aktiviteiten. Yn it Natuermuseum Fryslân is de útstalling T. rex in Town te besjen, mar AquaZoo hat ek in dino-eksposysje. It aardige is dat beide hiel ferskillend binne. By it Natuermuseum stiet in ûnbidich grut bonkerak fan in T. rex en kin men ûndersyk dwaan nei wat de bonken oer it libben fan it bist fertelle. Yn AquaZoo ûntdekt men, njonken de bysûnderste bisten, ek sa’n tweintich libbensechte dino’s.



Dinowiken

Aquazoo is yn ’e hjerstfakânsje opnij troch ûnbidich grutte bisten oernommen. Mar leafst tweintich libbensechte, baltende dinosauriërs binne yn it bistepark delstrutsen. Der binne in grutte Wuerhosaurus en in Apotosaurus te finen, mar ek in Mosasaurus en oare ‘wetterdino’s’. Bern kinne se allegear ûntdekke oan ’e hân fan de dino-syktocht.

T. rex in Town

Yn it Natuermuseum Fryslân draait it om de T. rex. Mei syn enoarme ôfmjittingen, ûnbidige bek en flymskerpe tosken wie dat ien fan de gefaarlikste rôfdinosauriërs dy’t ea libbe hawwe. Paleontolooch Anne Schulp fan Snits groef yn Amearika, mei in ploech fan Naturalis Biodiversity Center, bonken fan in T. rex op. It bonkerak bliek ien fan de kompleetste ea fûn te wêzen. Fan dat bonkerak is in wittenskiplik model makke, dat de basis foar de eksposysje T. rex in Town foarmet.

Nei it besjen fan de T. rex kinne besikers as echte wittenskippers ûndersyk nei it bonkerak dwaan. Dêr komme ferskate aspekten by oan ’e oarder, lykas: hoe âld wie de T. rex, wat iet er krekt en hoe seach syn libben derút? Besikers moatte ek yn aksje komme: troch middel fan in dûnske kinne se in dinowyfke ferliede en mei help fan spuitbussen in graffiy-T. rex meitsje. Hielendal spannend is de fytstest: kinst al fytsend in woaste T. rex foar bliuwe of wurdst mei mei hûd en hier opslokt?

Hjerstfakânsje

Yn ’e hjerstfakânsje wurde yn it Natuermuseum ferskate wurkateliers oangeande T. rex in Town organisearre. Dêr sille bern de wrâld fan de dino’s fierder ûntdekke troch middel fan muzyk en teäter, ferhalen, mar ek mei graffity. Op 18 oktober kinne bern Anne Schulp moetsje. Hy jout dy deis in pear kear in lêzing oer syn fassinearjende wurk.

Coole Kidsnacht

De hjerstfakânsje begjint yn it museum op freed 14 oktober mei de Coole Kidsnacht. Noch foardat T. rex in Town offisjeel iepengiet, meie bern dy jûns as earste by de T. rex sjen. It museum is dan ekstra iepen fan 17.00 oant 21.00 oere.

Praktysk

Mear ynformaasje oer de aktiviteiten is te finen op ’e websiden www.aquazoo.nl en www.natuurmuseumfryslan.nl. Beide binne fan 15 o/m 30 oktober alle dagen iepen, dus ek moandeis.