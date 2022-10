Lêzing oer famyljeskiednis Van Sinderen / Van Zinderen

Sneontemiddei 29 oktober 2022 hâldt it Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy in iepenbiere gearsit. Dêr hâldt Marinus den Dekker in lêzing oer de famyljeskiednis fan de Van Sinderens. De gearsit is yn de Gysbert Jabicxseal fan Tresoar, Boterhoek 1, Ljouwert en begjint om 13.30 oere. Nigethawwers binne fan herten wolkom. De tagong is fergees.

Op 19 maaie 2018 is it famyljeboek Van Sinderen / Van Zinderen, het begon in ‘de IJzeren Hoet’ fan Den Dekker yn ’e tsjerke fan Beetstersweach presintearre. Yn dy tsjerke hat dominy Ulbe van Sinderen tsjinne fan 1715 oant syn dea yn 1753. Fan him stamme alle hjoeddeiske sibben mei dy namme yn Fryslân en om utens ôf. Benammen syn pakesizzer Sipke, smid te Holwert sûnt likernôch 1770, hie in grut neiteam yn ’e Dongeradielen. De mem fan ’e skriuwer wie dêr ien fan.

De famylje begûn al folle earder, mei in soldaat dy’t om 1607 hinne berne waard, yn it hûs ‘de IJzeren Hoet’ te Utert wenne en 1630-1635 nei it noarden ta kaam. It boek beslacht de skiednis fan dy famylje yn fjouwer iuwen en de oanrin dêrhinne. It stelt ek it komôf fan de namme oan ’e oarder, lykas in mooglike ferbining mei de aadlike Van Sinderens yn Gelderlân tusken 1181 en 1458.

Mei dy famyljeskiednis op ’e eftergrûn sil de lêzing fan sneontemiddei 29 oktober him rjochtsje op: mobiliteit fan minsken yn eardere iuwen.

Marinus den Dekker (1950) wie dominy yn Hantum en Foudgum c.a. 1973-1979, yn Koudum 1979-1984, te Brielle 1984-1993, en oant syn emeritaat yn 2015 yn ’e Grutte of Us Leaffrou Tsjerke fan Dordrecht. Hy hat troch de jierren hinne mear publisearre op teologysk en genealogysk mêd.

Sjoch ek op de webside: https://www.fryske-akademy.nl/nl/genealogy