Koalstof yn gerslân fêstlizze

Sa’n 15 boeren praten op woansdei 5 oktober yn De Pleats te Burgum oer gerslân. It gie oer it fêstlizzen fan koalstof neffens de metoade Blijvend Grasland fan de Stichting Nationale Koolstofmarkt. Boeren dy’t dy nije metoade op it eigen bedriuw ûndersykje en yn praktyk bringe wolle, wurde der trije jier by begelaat.

Bliuwend gerslân

Bliuwend gerslân wurdt net ploege, skuord en bespuite. Troch it net yntinsyf te bewurkjen wurdt der koalstof yn de boaiem opboud. Boeren dy’t oan it projekt meidogge ferbine har der foar tsien jier oan, mei op syn minst de helte fan harren lân. De koalstofopbou yn dy tsien jier kin yn ’e foarm fan CO 2 -sertifikaten oan de merk brocht wurde. It projekt is in inisjatyf fan de Fryske Miljeufederaasje yn gearwurking mei Natuur en Milieu Overijssel, feriening Noardlike Fryske Wâlden en Living Lab Fryslân. It wurdt foar in grut part finansiere troch de SABE-subsydzje. Learûnderfiningen en it dielen fan kennis (yn en bûten de groep) steane sintraal.

De gearkomste yn Burgum wie bedoeld as foarljochting oan motivearre en aktive ûndernimmers dy’t ta wolle op duorsumer boaiembehear en buorkjen. In part fan de 15 oanwêzigen hat al bliuwend gerslân. Oaren dy’t der noch mei begjinne moatte, kinne ek meidwaan. De takomstige dielnimmers oan it projekt sille úteinlik mei-inoar in projektplan by de Stichting Nationale Koolstofmarkt yntsjnje. De Fryske Miljeufederaasje helpt de Fryske boeren dêrby.

Yn de gearkomste waarden in protte fragen steld. Esther Wattel (Louis Bolk Instituut) beäntwurde se by har presintaasje. Njonken it fêstlizzen fan koalstof – dat beleanne wurdt mei te ferhandeljen CO2-sertifikaten – draacht bliuwend gerslân by oan it ferbetterjen fan boaiemkwaliteit, it fergrutsjen fan it wetterbergjend fermogen fan de boaiem en oan bioferskaat.

Boeren dy’t deroan meidwaan wolle, ek as se net op de gearkomste wiene en der mear fan witte wolle, kinne har noch oant 19 oktober fia info@fmf.frl melde.