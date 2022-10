Keunstner siket (wer) tûzenen neakene frijwilligers foar projekt yn Australië

Keunstner Spencer Tunick is wer op ’e syk nei tûzenen frijwilligers om mei te dwaan oan syn ûnderwilens wrâldferneamde fotosjitterij fan withoefolle bleate minsken. Diskear sil de Amerikaanske keunstner nei it Australyske Sydney, om dêr mei syn foto’s omtinken foar de gefaren fan hûdkanker te freegjen.

De nije fotosesje, dêr’t Tunick op syn minst twatûzen frijwilligers foar nedich hat, wurdt op in strân yn Sydney dien. It tal twatûzen is net samar: Tunick wol omtinken freegje foar de op syn minst twatûzen Australyske minsken dy’t alle jierren troch hûdkanker stjerre. De keunstner wurket gear mei de goededoele-organisaasje Skin Check Champions, dy’t yn kliniken fergeze hûdkontrôle oanbiedt en de sesjes yn de Nasjonale Hûdkankerwike yn Australië organisearret.

Yn 2016 kamen 3200 frijwilligers út tweintich ferskillende lannen nei de Noard-Ingelske havenstêd Hull om oan it projekt Sea of Hull mei te dwaan. De dielnimmers skilderen inoar by oankomst yn Hull yn fjouwer kleuren blau. Yn 2020 lei Tunick yn in fraachpetear mei CNN út wêrom’t er by de fotosesjes foar neakene minsken kiest. “Myn wurk is om bleate minsken sa ticht mooglik by in abstraksje te krijen.” Hy wol it stigma op neakenheid weinimme en minsken oantrúnje om “it minsklik lichem te respektearjen as in keunstfoarm, lykas in skilderij of skulptuer.”

