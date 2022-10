Katalaansk regear sûnder partij fan Puigdemont

Kataloanië hat no in minderheidsregear. Regearingspartij Junts per Catalunya docht net mear mei. De leden fan de partij stimden goed in wike lyn foar it weromlûken fan de eigen ministers. Presidint Pere Aragonès fan de partij ERC sil no foar elke maatregel nije mearderheden fine moatte.

Junts per Catalunya en ERC binne beide foarstanners fan in ûnôfhinklik Kataloanië, mar hja hawwe tige ferskillende ideeën oer de polityk dy’t dêrta liede moat. Junts per Catalunya is de partij fan Carles Puigdemont, dy’t yn 2017 it referindum oer ôfskieding organisearre hat. Neffens de partij hat Kataloanië him al losmakke fan Spanje en moat dy ûnôfhinklikens no ek de pratyk wurde. De ERC is fan betinken dat Kataloanië en it Spaanske regear yn Madrid mei-inoar in strategy foar tanimmende autonomy fan Kataloanië útwurkje moatte.