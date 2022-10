Joint String Friends: Folkmusic yn Kultuerpoadium Doarpstsjerke

Sneintemiddei 23 oktober spylje yn Kultuerpoadium Doarpstsjerke Huzum yn Ljouwert de Joint String Friends (JSF). Dy tige betûfte Ljouwerter muzikanten witte fan elk konsert in feestje te meitsjen. Se bringe wrâldmuzyk yn al syn ferskaat: Keltyske folk, gefoelige ballads, robúste folksongs, swingende jigs en reels plus East-Europeeske (dûns)muzyk, amerikana en akoestyske popmuzyk.

Joint String Friends (oprjochte yn 2008) bestiet út Menno Schilstra (sang, gitaar, basgitaar, mûlharmoanika, whistles, slachwurk), Sèbastian Meijer (fioele, altfioele, sang, slachwurk), Sicko Hoogterp (gitaar, mandoline, Ierske bûzûky, basgitaar, leppels, sang) en Tuaq Pijlman (cajon, bodhran, slachwurk, sang). Harren earste cd – 2019, Down by the Banks of the Ocean – krige in protte lof. De groep hat ûnderwilens in live-reputaasje opboud dy’t der wêze mei. De freonen witte it publyk yn it moed te taasten mei harren lietsjes, mar it feest is nea fier fuort.

It optreden begjint om 15.00 oere. Tagongskaartsjes (€ 12,50; o/m 12 jier € 2,50) binne foarôf te keap fia https://www.ticketkantoor.nl/shop/jointstring .

Fergees parkearje kin op it terrein foar Intratuin oan de Tynjedyk oer.