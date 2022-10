Jan Schokker: Ferhalefûgels

Kollum

Wêr binne se bleaun, de smoute ferhalefertellers, de printeboeken, de ûnbefongen praatsjemakkers en swetsersbazen ûnder it wurkfolk, de natuertalinten dy’t foar de fûst wei alderhande foarfallen o sa smout ferhelje kinne? Wêr binne se bedarre, de grapmakkers, dy’t ta divedaasje fan alle oaren ûnder it skoftsjen yn ’e keet tsjin de ûnnoazelsma’s út ús fermidden oanmige koene sûnder in spier te ferlûken?

Tsjintwurdich is it folle mear in protteljen en in kleien. It liket as hawwe de lju amper mear it fermogen om saken en spultsjes te relativearjen mei in bytsje selsspot en wat humor. Blykber prate wy ûnder it skoftsjen ússels leaver fierder de misêre yn as dat wy besykje inoar wer in swymke op te fleurjen.

Lêstendeis, lykwols, haw ik noch ien ferhalefûgel fûn. Mei de op- en ôfbou fan it Flaeijelfeest arbeide ik op mei Jacob, in Wâldster yn ieren en sinen en mei in ûnthâld sa grut as it argyf fan Tresoar. Wy meie dan beide fan It Wâld wêze, dy man hie gâns djippere woartels en folle mear kennis fan saken oer it fertakjen fan hoe’t it der yn It Wâld hinne lei.

By it útinoar skroeven fan de loftskommel kaam in mannichte âld-Wâldsters wer ta libben. Under de kofje mei Molkwarder koeke helle er oan ien tried wei eveneminten fan eartiids út myn ûnthâld en letter, mei it opladen fan de ribben en bonken fan de skommel, rûgele de iene nei de oare anekdoate út de romme mouwe fan syn reinjas. Sokken komt men langer net mear tsjin. Binne der noch kroegen dêr’t de folksferhalefertellers tusken de herje troch rimen of teltsjes te ferheljen hawwe? Binne op de bou noch keten mei tusken de apatyske mobyltsjeskôgers in breanedige grapmakker?

By Jacob moast ik weromtinke oan de tiid dat ik as jong broekje mei kollega’s fan it ynstallaasjebedriuw yn sa’n boukeet skofte. Alle dagen wie it wer in nij teäter. Der siet hast altyd wol in bysûnder karakter by, dy’t de boppetoan fierde. Soms wiene it swetsers, oare kearen moppetapers of lju dy’t allinne mar rabje koene, mar fakentiids ek manlju dy’t fraaie anekdoaten fertelden. Dat wiene fansels de bêsten en moaisten. Panlizzer Wolter Mud wie sa’nien, him kin ik no noch sa úttekenje. Ymposante man, in machtich bosk krollich swart hier, heldere eagen, rûch yn it burd en altyd yn in readruten jaske. Krekt in Kanadees. Myn maten fertelden letter mei ûntsach dat er maklik mei tsien dakpannen op it skouder oer de panlatten it dak op klimme koe. It wie lykwols ek in man om begrutsjen mei te hawwen, seine se. Persoanlik drama, út in oarloch dy’t doe amper efter ús lei.

Wolter Mud, dus. Hy hie syn stikken bôle yn brún pakpapier. Teätraal lei er it pakketsje op ’e skurte, tearde de ferpakking iepen, beseach mei omtinken earst wat dertusken siet en begûn dan pas mei smaak te iten. Fan him hearde ik foar de earste kear dy mop oer de tegels fan tritich by tritich sintimeter. Letter kaam dy anekdoate geregeld wer foarby, mei oar spul, lykas stiennen, grint of swarte grûn, mar foar my hie Wolter Mud de primeur.

Wolter makke in brechje fan it protteljen fan in jongkeardel oer dy syn baas nei it ferhaal dat er fertelle woe.

“Ja jong, bazen tinke inkeld en allinne oan harrensels, mar soks falt faaks net ta.”

“Hoe woesto sizze”, frege de timmerman gnyskjend. Dy wist wat der komme soe.

“Om by de gatten nei ticht te wêzen”, sei Wolter en begûn oan in dûbeldteard stik bôle mei bakt aai.

“O nee? Hoesa falt net dat ta?” frege de timmerman as in folleard oanjouwer.

“Nee, echt net. De frou woe graach in tegelpaad, hielendal fan ’e dyk ôf nei it hok ta. Om my hoecht dat net, want dy kringen fan tritich by tritich moat ik der sels ynlizze en ik ha in glandigen hekel oan wurk dêr’t ik by troch de knibbels moat. In dakje pannen lis ik sa mei de eagen ticht, mar in dei op ’e knibbels yn dat geile giele sân fyn ik hielendal neat. Ik haw dagen tsjinaksele, mar doe moast it dan mar heve. De buorlju hiene ek in nij tegelpaad, blykber wiene dy de noarm.

By ús wie de gemeente al in skoft dwaande mei dat nijbouplan en dêr stie noch in moaie steapel tegels dy’t sa te sjen oer wiene. De frou hie se ek stean sjoen. ‘Dy binne grif oer,’ sei se, ‘miskien kinst dy foar in skaplik pryske oernimme.’

Dat wie ik net fan doel. Wat fan ’e gemeente is, is fan ús allegear. Of net dan? Boppedat, elkenien mei by ús oer it tegelpaad rinne. Yn sokke gefallen kin ik allemachtich redenearje yn eigen foardiel. Haw ik fan ús heit, dy hie in winkeltsje. No ja, oant de Dútsers him oppakten.”

Wolter tearde it pakpapier soarchsum om de lêste fjouwer stikjes bôle dy’t foar it skoft fan tolve oere bewarre wurde moasten.

“Fan de baas koe ik moai in oanhingweintsje liene – sa is er dan wol hè’n, as it him mar neat kostet –, dat doe’t it skimerich waard sette ik de oanhinger kreas njonken dy steapel tegels. It wiene folle mear as dat ik tocht hie, dat ik moast twa kear hinne en wer. Krekt soe ik de lêste steapel tegels fan tritich by tritich oplade, doe’t ik kjel waard fan de swiere stimme fan plysje Poelstra. Dy wie op syn âlde swarte fyts fan foar de oarloch, ik hie him totaal net oankommen heard.

“Wat binne wy hjir oan it dwaan, Wolter Woudstra?” frege er.

No bin ik bin oars net sa gau fan ’t sintrum, mar op dat stuit hie ik it ynienen hiel benaud. Ik stammere wat en moat fêst in tsjokke reade holle hân ha. Mar spanning makket skerp. Ik sei: “Ik hie thús noch in steapeltsje tegels oer, Poelstra, dat ik tocht ik set se moai by dy fan de gemeente, dy kin se grif wol brûke.”

Plysje Poelstra is oars net sa’n minnen-ien, mar no seach er tige lilk.

“No moatte jo my net foar de kroade ride, Woudstra! Dy tegels fuort wer oplade en nei hûs ta bringe. Oars krije jo in bekeuring thús foar it stoarten fan yllegaal ôffal. Tink derom, dat ik jo hjir net wer sjoch.”

De panlizzer lake sels lang en lûd en miskien wie dat wol it wichtichst. Dy man hat efkes in pear minuten wille hân yn in fierder swiermoedige tiid.